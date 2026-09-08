Empresario denuncia que fue secuestrado por suegro de Edson Álvarez

El productor Juan José López Ordóñez ha denunciado que fue secuestrado por Jessi Jonathan Toache Bedolla, suegro del futbolista Edson Álvarez, después de que reclamó un pago de 3.5 millones de pesos por la producción de un documental.
López Ordóñez asegura que el documental se quedó trunco por el Mundial de Qatar y que no pidió dinero de anticipo, ya que el futbolista quedó de pagar al final.
Sin embargo, cuando reclamó el pago al futbolista, su suegro se negó a pagar y ordenó que López Ordóñez fuera secuestrado.
El productor relata que fue secuestrado por dos mujeres en la calle de Moliere, esquina Homero, en la Ciudad de México, y que estuvo amagado y vendaron sus ojos.
López Ordóñez asegura que el suegro de Edson Álvarez se quedó con el bien inmueble y lo dio a una financiera michoacana de dudosa procedencia.
El productor ha decidido hablar con la prensa para denunciar los hechos y pedir que se haga público, que se comprometan a no seguir amenazando y que le paguen la deuda.
Edson Álvarez ha sido criticado por su comportamiento, siendo etiquetado como ególatra e insensible. El productor ha declarado que Edson ha perdido el piso y que no es normal que se comportara de esa manera.
La noticia ha generado un gran revuelo en la prensa y la opinión pública, y se espera que se haga justicia en este caso.