Empresario denuncia que fue secuestrado por suegro de Edson Álvarez

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El productor Juan José López Ordóñez revela que fue secuestrado por Jessi Jonathan Toache Bedolla, suegro del futbolista Edson Álvarez, después de que reclamó un pago de 3.5 millones de pesos por la producción de un documental.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 09:43 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 10:00 AM.