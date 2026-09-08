Fallece Lucia Sisic, reina de belleza Miss Austria a los 22 años

La reina de belleza Lucia Sisic, quien fue coronada Miss Austria en 2024, falleció a los 22 años debido a una malformación cardíaca de nacimiento. Sisic había sido sometida a siete intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida.
Según un comunicado de la entidad a cargo de la selección de Miss y Mister Austria, Mission Austria, Sisic falleció con gran conmoción y profundo pesar. La directora ejecutiva Kerstin Rigger y su esposo Jörg expresaron su más sincera condolencia a la familia y amigos de Sisic.
La malformación cardíaca de nacimiento de Sisic afectó su infancia, según ella misma relató en una entrevista de 2024. "Las semanas deportivas pasaron sin mí. Mi infancia fue simplemente distinta, pero eso también me hizo fuerte", declaró.
Sisic había agradecido públicamente al equipo médico que la trató durante años en agosto de 2024. "Gracias a los especialistas y a los médicos dedicados, que siempre salvaron mi vida con grandes esfuerzos, pude superar muchos momentos difíciles y vivir una vida plena", escribió en Instagram.
La reina de belleza publicó su última fotografía en Instagram el 12 de agosto, en la que aparecía con un vestido dorado y el mensaje "Momentos dorados". Alrededor de tres semanas antes de su muerte, también había compartido imágenes de unas vacaciones en Bosnia y Herzegovina, país de origen de sus padres.
Los homenajes se multiplicaron tras conocerse la noticia. El actual Mister Austria, Christopher Dengg, expresó su conmoción y afirmó que Sisic era como una hermana para él. Un amigo de la familia también dejó un mensaje público y la comunidad croata en Austria se pronunció describiendo a Sisic como un motivo de orgullo para sus padres y para el colectivo croata en el país.