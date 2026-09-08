Fallece Lucia Sisic, reina de belleza Miss Austria a los 22 años

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La reina de belleza Lucia Sisic, quien fue coronada Miss Austria en 2024, falleció a los 22 años debido a una malformación cardíaca de nacimiento. Sisic había sido sometida a siete intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 10:18 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 10:28 AM.