George Clooney comparte relato desgarrador sobre la muerte de su hermana Ada

Clooney recordó que su hermana murió muy rápido y que él estaba con ella cuando falleció, lo que lo llevó a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la importancia de encontrar alegría en cada momento.
Ada Zeidler fue una artista talentosa que se desempeñó como profesora de arte en una escuela independiente en Kentucky y fue conocida por su valentía y sentido del humor en la lucha contra el cáncer.
Clooney definió a su hermana como su "heroína" y expresó su agradecimiento por su valentía y su sentido del humor en el enfrentamiento al cáncer.
La esquela oficial de Ada describe a la artista como una persona que "murió en paz" rodeada de sus seres queridos.
La familia de Ada incluye a sus padres, Nick Clooney y Nina Bruce Warren, sus hijos, Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga, su hermano George Clooney y su esposa Amal Clooney, así como varios tíos, tías y primos.