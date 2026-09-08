George Clooney comparte relato desgarrador sobre la muerte de su hermana Ada

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George Clooney compartió un relato desgarrador sobre la muerte de su hermana Ada Zeidler, quien murió en diciembre a los 65 años tras enfrentar un cáncer.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 02:05 PM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 02:14 PM.