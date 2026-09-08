Muere locutora mexicana de radio en accidente automovilístico en Puebla

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La locutora mexicana Yanet Bonilla Hernández, conocida como "la Mariposa", falleció en un accidente automovilístico en Puebla. Bonilla era gerente general de la estación La Ke Buena en Ciudad Serdán, Puebla, y tenía más de 20 años de trayectoria en los medios de comunicación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 10:28 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 10:39 AM.