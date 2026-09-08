Muere locutora mexicana de radio en accidente automovilístico en Puebla

La locutora mexicana Yanet Bonilla Hernández, conocida como "la Mariposa", falleció en un accidente automovilístico en Puebla. Bonilla era gerente general de la estación La Ke Buena en Ciudad Serdán, Puebla, y tenía más de 20 años de trayectoria en los medios de comunicación.
Según información difundida por medios locales, el accidente ocurrió el pasado viernes 4 de septiembre en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla. Bonilla había estado involucrada en un accidente automovilístico en la carretera estatal San Nicolás Buenos Aires–Tlachichuca.
La noticia causó consternación entre sus compañeros, seguidores y radioescuchas, quienes la despidieron en diferentes plataformas digitales, recordando su voz y momentos que compartió con miles de poblanos.
Bonilla era reconocida en Ciudad Serdán, Puebla, por su labor como locutora de radio y por ocupar la gerencia general de la Ke Buena en la región. Tenía más de 20 años de trayectoria en los medios de comunicación y había participado en la política.