Muere el reconocido periodista Jesús "Chucho" Gallegos, fundador de TVyNovelas

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Jesús "Chucho" Gallegos, pionero del periodismo de espectáculos, falleció en el Hospital La Raza. Fundador de la revista TVyNovelas, Gallegos dejó un legado inolvidable en la industria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 09:13 AM.