Muere el reconocido periodista Jesús "Chucho" Gallegos, fundador de TVyNovelas

Jesús "Chucho" Gallegos, un nombre que se ha escuchado durante décadas en las conversaciones sobre el periodismo de espectáculos, falleció el día en el Hospital La Raza. La noticia de su fallecimiento se extendió como reguera de aceite en las redes sociales, y aunque muchos conocen su nombre, pocos saben de su impacto en la industria.
Gallegos nació el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México, y comenzó su carrera en la década de 1960. Con pasión y dedicación, fundó la revista TVyNovelas, que se convirtió en una referencia ineludible para los amantes del espectáculo en México y América Latina. Durante su trayectoria, entrevistó a las personalidades más destacadas del medio, como María Félix, Juan Gabriel, Agustín Lara y Vicente Fernández.
Aunque su legado es inolvidable, el periodista sufrió problemas de salud en los últimos años. En agosto, su amigo y colega Gustavo Adolfo Infante compartió en su canal de YouTube que Gallegos había estado hospitalizado por hemorragias internas. A pesar de las recomendaciones médicas, el periodista decidió darse de alta, lo que preocupó a sus amigos y colegas.
Trágicamente, su salud empeoró, Gallegos falleció en el Hospital La Raza. Su legado vivirá en nuestros corazones, y su contribución al periodismo de espectáculos nunca será olvidada.