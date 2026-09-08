Paulina Rubio y Colate en disputa por la custodia de su hijo Andrea Nicolás

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La batalla legal entre Colate y Paulina Rubio por la custodia de su hijo Andrea Nicolás continúa después de la resolución que determinó que el menor permanezca en Estados Unidos con la cantante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 11:44 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 12:00 PM.