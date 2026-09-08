Paulina Rubio y Colate en disputa por la custodia de su hijo Andrea Nicolás

El empresario español Colate y la cantante Paulina Rubio están en disputa por la custodia de su hijo Andrea Nicolás. La batalla legal ha continuado después de la resolución que determinó que el menor permanezca en Estados Unidos con la cantante.
Colate ha cuestionado distintos aspectos del proceso judicial y aseguró que algunas de las pruebas que presentó no fueron consideradas. También denunció que se enteró de la resolución a través de los medios de comunicación.
Colate aseguró que Paulina Rubio no se presentó en la estación del AVE el día en que se iba a entregar a Andrea Nicolás a su madre. Colate también cuestionó la labor de Amber Glassper, identificada como tutora y guardiana de su hijo.
Colate también cuestionó la forma en que se ha manejado la información relacionada con la custodia de su hijo. Colate aseguró que Paulina Rubio tendría contacto con personas que posteriormente llevan información del caso a los medios de comunicación.
La disputa legal continúa, y Colate ha decidido hacer todo lo posible para pasar más tiempo con su hijo.