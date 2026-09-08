Poncho de Nigris enciende redes: advierte que Gala Montes 'anda mal' en La Casa de los Famosos

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Fue apenas un tuit, pero bastó para incendiar las redes. Antes de que la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México tomara ritmo, una voz conocida dentro del universo del reality ya había soltado una advertencia que nadie esperaba: “anda mal Gala”

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 10:39 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 10:50 AM.