Poncho de Nigris enciende redes: advierte que Gala Montes 'anda mal' en La Casa de los Famosos

La frase salió de Poncho de Nigris, influencer y conductor, y en cuestión de minutos ya era tema de conversación entre quienes siguen cada movimiento del programa.
Las palabras no eran un simple comentario al aire. Detrás de ellas apareció el nombre de Gala Montes, la actriz y cantante que acaba de cruzar la puerta más famosa de la televisión mexicana. Su ingreso no fue un anuncio menor: llega en medio de una polémica que mezcla salud emocional, conflictos familiares y una competencia que ya lleva semanas avanzando.
Quienes respaldan a Poncho de Nigris consideran que la exposición dentro del encierro podría pasar factura. Señalan que Gala no atraviesa su mejor momento y recuerdan los problemas personales que la han acompañado en los últimos meses, incluidas las tensiones públicas con su familia. Para ellos, la casa no es un respiro: es un escaparate donde cada reacción se amplifica y donde el confinamiento puede jugar en contra.
Del otro lado, hay quienes lo ven distinto. Dicen que su llegada representa una oportunidad para ella de retomar el foco, pero también hay un sector que lo considera injusto para los habitantes originales. Esos participantes ya llevan semanas soportando la convivencia, las dinámicas y el desgaste emocional, y ahora tendrán que enfrentar la entrada de una figura mediática que llega con toda la atención encima.
El reality inició su nueva temporada el domingo 29 de julio, con una bolsa de 4 millones de pesos para el ganador y una estadía que se extenderá alrededor de diez semanas. En el juego siguen nombres como Cynthia Klitbo, Yahir, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia y Memo Schutz, junto con Gema Garoa, Ese Pérez, Karina Torres, Brianda Deyanara y Masad Al-Tamimi. Hasta ahora, ninguno de ellos había tenido que compartir reflector con una entrada tan comentada como la de Gala.
La producción del programa no ha emitido un comunicado oficial, y el círculo cercano de la actriz tampoco ha salido a dar la cara. Mientras tanto, el debate sigue creciendo en redes sociales entre quienes la defienden, quienes piden que se cuide su salud mental y quienes simplemente no le ven caso a un cambio de reglas a mitad del juego.