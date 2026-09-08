Premios Emmy 2026: "Widow's Bay" y "The Pitt" ganan varios premios, Bad Bunny gana su primer Emmy

El Festival de las Artes Creativas se celebró el sábado y el domingo en un par de ceremonias, donde se entregaron más de 100 premios Emmy. "Widow's Bay" fue uno de los grandes ganadores de la noche, con premios en categorías como cinematografía, sonido, música y diseño de producción.
La serie "The Pitt" también tuvo una sólida actuación en su segundo año, con premios en categorías como maquillaje protésico y mejor actor invitado en un drama para Ernest Harden Jr.
Rob Reiner ganó un Emmy póstumamente por su actuación en "The Bear", lo que es un tributo al actor que fue asesinado en diciembre.
Bad Bunny ganó su primer Emmy por su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, mientras que Shailene Woodley y "Spider-Noir" también fueron ganadores.
La ceremonia de horario estelar del 14 de septiembre se transmitirá en vivo por NBC y el servicio de streaming Peacock, y será presentada por Mariska Hargitay.