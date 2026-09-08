Premios Emmy 2026: "Widow's Bay" y "The Pitt" ganan varios premios, Bad Bunny gana su primer Emmy

...

El 78º Festival de las Artes Creativas se celebró el sábado y el domingo, donde se entregaron más de 100 premios Emmy. "Widow's Bay" y "The Pitt" fueron algunos de los grandes ganadores de la noche, mientras que Bad Bunny ganó su primer Emmy por su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 12:36 PM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 12:46 PM.