Rick Harrison, protagonista de El precio de la historia, dado de alta del hospital tras cirugía

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Rick Harrison, protagonista de la serie de televisión El precio de la historia, ha sido dado de alta del hospital después de someterse a una cirugía de bypass de emergencia. La cirugía se realizó después de que los médicos detectaran un problema más grave que lo esperado durante la colocación de un stent.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 10:39 AM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 10:44 AM.