Rick Harrison, protagonista de El precio de la historia, dado de alta del hospital tras cirugía

Rick Harrison, protagonista de la serie de televisión El precio de la historia, ha sido dado de alta del hospital después de someterse a una cirugía de bypass de emergencia. La cirugía se realizó después de que los médicos detectaran un problema más grave que lo esperado durante la colocación de un stent.
Según un portavoz de la familia, Harrison está "muy bien" y se encuentra descansando en casa después de ser dado de alta del hospital. El portavoz agregó que Harrison está agradecido con los médicos y el personal del hospital, y también agradeció a su esposa, Angie, por estar junto a él durante la hospitalización.
La cirugía fue realizada después de que Harrison acudió al hospital la semana pasada para lo que se esperaba fuera un procedimiento más sencillo, la colocación de un stent. Sin embargo, los médicos detectaron un problema más grave y determinaron que Harrison necesitaba una cirugía de bypass en su lugar.