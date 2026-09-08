The Legend of Zelda live-action película

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La esperada película live-action de The Legend of Zelda finalmente recibió actualizaciones. Nintendo reveló oficialmente el título, el logo y la fecha de estreno de la cinta. La película no será una adaptación directa de un videojuego específico, sino que contará una historia original inspirada en los 40 años de la franquicia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 12:03 PM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 12:14 PM.