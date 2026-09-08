The Legend of Zelda live-action película

La cinta estará dirigida por Wes Ball, quien ha dirigido la trilogía de Maze Runner y El planeta de los simios: Nuevo reino. La producción está encabezada por Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia, y Avi Arad, productor de numerosas adaptaciones de cómics y videojuegos.
El guion está a cargo de Derek Connolly y T. S. Nowlin. La película estará protagonizada por Milla Jovovich como Zelda y Joe Manganiello como Link. El elenco fue anunciado previamente por Nintendo y ambos actores encabezarán la adaptación live action de la franquicia.
La película no tendrá un subtítulo adicional. Su nombre oficial será The Legend of Zelda. El anuncio se realizó como parte de las celebraciones por el 40 aniversario de la franquicia, que Nintendo conmemoró con una presentación especial dedicada a las novedades relacionadas con Zelda.
La película live-action de The Legend of Zelda llegará a los cines el 30 de abril de 2027, de acuerdo con la información mostrada por Nintendo. La cinta será distribuida en cines y forma parte de una colaboración entre Nintendo y Sony Pictures.