Yahir acusa a Gala Montes de estar causando problemas en La Casa de los Famosos México

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Yahir, uno de los participantes de La Casa de los Famosos México, ha acusado a Gala Montes de estar causando problemas en la casa. Según Yahir, Gala ha estado desapareciendo comida y causando tensión entre los participantes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/09/2026 12:52 PM.
En Espectáculos y editada el 08/09/2026 12:56 PM.