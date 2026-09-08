Yahir acusa a Gala Montes de estar causando problemas en La Casa de los Famosos México

La situación en La Casa de los Famosos México se ha vuelto tensa después de que Yahir y Memo Schutz descubrieron que seis paquetes de jamón habían desaparecido en menos de 48 horas. Yahir, que es conocido por su personalidad tranquila, se mostró alarmado y dijo que la situación podría empeorar.
Gema Garoa propuso que se les preguntara a Gala Montes sobre el asunto, pero Memo Schutz les advirtió que no debían especular. En lugar de eso, decidieron esconder raciones de comida para evitar su desaparición.
Yahir ha apodado a Gala Montes "gasolina" y ha advertido a los demás participantes de que deben tener cuidado con ella. Memo Schutz ha hablado con algunos de los demás participantes, incluyendo a Karina, Gema y Ese Pérez, para advertirles sobre la situación.
La tensión en la casa se ha vuelto palpable, y los participantes están empezando a sospechar que Gala Montes está causando problemas intencionalmente.