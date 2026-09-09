La caída legal del actor de Doctor Who que enfrenta seis cargos penales en Londres

La industria del entretenimiento enfrenta un proceso de revisión constante sobre los límites del comportamiento profesional y la cultura laboral. Cuando las acusaciones trascienden el ámbito de los rumores y se consolidan en expedientes judiciales, las carreras construidas durante décadas pueden desmoronarse en cuestión de meses. Este escenario obliga a las instituciones a reevaluar sus protocolos de protección y a las víctimas a buscar justicia a través de los canales legales establecidos, marcando un cambio estructural en la rendición de cuentas del sector.La Fiscalía de la Corona del Reino Unido presentó formalmente seis cargos por delitos sexuales contra el actor y cineasta Noel Clarke. Las acusaciones, que incluyen dos casos de agresión sexual, tres de voyeurismo y uno de exhibicionismo, involucran denuncias de cinco mujeres y abarcan hechos ocurridos entre 2007 y 2016. La Policía Metropolitana de Londres concluyó la investigación iniciada en septiembre de 2025, determinando que existe evidencia suficiente para llevar el caso a juicio y que es de interés público hacerlo.Clarke, de 50 años y reconocido por su papel en la serie Doctor Who y la trilogía Kidulthood, deberá presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 21 de octubre. Este desarrollo judicial ocurre cinco años después de que una investigación periodística revelara denuncias de veinte mujeres sobre conductas inapropiadas y acoso en sets de filmación. Aquel reporte provocó la ruptura inmediata de vínculos comerciales con cadenas como ITV y Sky, además de la revocación de su premio a la Contribución Sobresaliente al Cine Británico por parte de la BAFTA.El actor negó vehementemente las acusaciones en su momento, pero en 2025 perdió una demanda por difamación contra el medio que publicó la investigación original. Tras un juicio de seis semanas donde más de una decena de mujeres testificó en su contra, la Justicia ordenó a Clarke pagar tres millones de libras en concepto de costos legales, estableciendo un precedente firme sobre las consecuencias de intentar silenciar a las denunciantes.