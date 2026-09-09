La caída legal del actor de Doctor Who que enfrenta seis cargos penales en Londres

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La Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha presentado cargos contra el actor y cineasta Noel Clarke por seis delitos sexuales, incluyendo dos casos de agresión sexual, tres de voyeurismo y uno de exhibicionismo. Los delitos habrían ocurrido entre 2007 y 2016 y involucran denuncias de cinco mujeres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/09/2026 12:47 PM.
En Espectáculos y editada el 09/09/2026 01:14 PM.