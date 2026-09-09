La imagen de Guillermo Ochoa que filtra el color secreto del nuevo iPhone 18 Pro Max

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El exguardameta de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, asistió al evento de Apple en Cupertino, donde se presentarán los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Ochoa compartió una fotografía en sus historias de Instagram desde las instalaciones de Apple Park, donde se le observa sentado junto a otros invitados, incluyendo un teléfono que parece ser el nuevo iPhone 18 Pro Max con un acabado en color borgoña o rojo oscuro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/09/2026 11:43 AM.
En Espectáculos y editada el 09/09/2026 11:54 AM.