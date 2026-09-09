La imagen de Guillermo Ochoa que filtra el color secreto del nuevo iPhone 18 Pro Max

La anticipación por la renovación tecnológica de septiembre suele generar un ecosistema de filtraciones controladas y rumores que preceden a los anuncios oficiales. En esta ocasión, un detalle visual capturado en la costa oeste de Estados Unidos ha logrado adelantarse a la narrativa corporativa, exponiendo una tonalidad que no figuraba en los pronósticos más optimistas de la industria tecnológica.Guillermo Ochoa, exguardameta de la Selección Mexicana, compartió este martes 8 de septiembre una fotografía desde las instalaciones de Apple Park en Cupertino. La imagen, publicada en sus historias de Instagram, lo muestra sentado entre invitados especiales con un dispositivo sobre la mesa que las primeras versiones identifican como el nuevo iPhone 18 Pro Max. El equipo destaca por un acabado en color borgoña, una tonalidad inédita para la línea Pro que contrasta con las opciones tradicionales y que ha generado especulación inmediata.Las filtraciones previas al evento indicaban que la generación 18 mantendría una línea de diseño similar a su predecesora, pero con ajustes estructurales significativos. Se espera un acabado trasero más uniforme al eliminar el contraste visual entre el cuerpo del teléfono y el módulo de cámaras. El dispositivo conservaría la estructura de aluminio unibody y los tres sensores fotográficos, aunque sería ligeramente más grueso y pesado. Esta modificación resulta necesaria para albergar una batería de mayor capacidad y los componentes internos actualizados.Además del tono Dark Cherry, los rumores apuntan a opciones en azul claro, negro y plata, todas orientadas a preservar la estética premium de la marca. El evento de este 9 de septiembre también podría incluir la presentación oficial de los Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 y una nueva generación de AirPods. Aunque la posible llegada de un iPhone plegable sigue siendo una especulación sin confirmar por la compañía, la incorporación del procesador A20 Pro y las mejoras sustanciales en el apartado fotográfico cerrarán el ciclo de novedades que la firma dará a conocer oficialmente en su sede de California.