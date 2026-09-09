Intocable encabezará el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo: Caludia Sheinbaum

Fue la propia Claudia Sheinbaum quien lo hizo oficial. La presidenta de México compartió un reel desde su cuenta de Instagram donde se le ve con audífonos puestos, escuchando un clásico popular que a muchos les resultó familiar. El mensaje no dejó lugar a dudas: Intocable, la emblemática agrupación de música norteña y tejana, será la encargada de encabezar el concierto masivo en el Zócalo capitalino durante los festejos patrios.
El detalle no es menor para los seguidores de la banda liderada por Ricky Muñoz. En el video, la mandataria aparece disfrutando del tema ¿Y todo para qué?, uno de los mayores éxitos del grupo que nació en Zapata, Texas, y que durante décadas ha puesto a cantar a varias generaciones.
El anuncio se suma a la agenda oficial del Grito de Independencia y forma parte del Cultura Tour 2026, una gira que la agrupación realiza por distintos puntos del país. El concierto será gratuito y está proyectado para desarrollarse en dos tiempos: primero, antes de que la presidenta salga al balcón de Palacio Nacional para dar el Grito; después, la música regresará una vez que termine la ceremonia cívica, con la pirotecnia y las luces como preámbulo para que la gente siga cantando hasta entrada la madrugada.
La elección de Intocable no pasa desapercibida. Se trata de una de las agrupaciones más representativas del género norteño, con un sonido que ha cruzado fronteras y que en México tiene una base de seguidores especialmente leal. Su presencia en un escenario tan simbólico como el Zócalo refuerza la apuesta del gobierno federal por llevar a la Plaza de la Constitución espectáculos que conecten con el sentir popular, aunque en esta ocasión la música norteña tendrá una cuota de protagonismo histórica.
De fondo, el desafío operativo es enorme. Miles de personas se concentrarán en el Centro Histórico para disfrutar de una de las noches más relevantes del calendario conmemorativo, y tanto el gobierno federal como las autoridades capitalinas tendrán que cerrar filas en materia de seguridad, movilidad y acceso a la zona. La apertura de vialidades y la operación del Metro y Metrobús serán puntos clave para la noche.
El Zócalo, que suele engalanarse con banderas gigantes y luces de colores, pasará de ser el escenario del discurso patriótico a una pista musical en punto de ebullición.