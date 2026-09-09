Intocable encabezará el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo: Caludia Sheinbaum

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La noche más esperada por la capital no será únicamente de campanadas y vítores. El próximo 15 de septiembre, la plancha del Zócalo se vestirá de acordeón y bajo sexto, y las primeras pistas no salieron de un comunicado oficial, sino de una historia mucho más cercana: una publicación en redes sociales que nadie esperaba y que ya genera revuelo entre los amantes de la música regional mexicana

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/09/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 09/09/2026 09:08 AM.