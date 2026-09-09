La nueva serie de Carrie que actualiza el terror clásico para la era de las redes sociales

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Un clásico del terror regresa con una propuesta que refleja las dinámicas contemporáneas del aislamiento adolescente. La producción promete una experiencia inmersiva para una generación marcada por la hiperconexión digital.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/09/2026 10:39 AM.
En Espectáculos y editada el 09/09/2026 10:44 AM.