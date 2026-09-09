La nueva serie de Carrie que actualiza el terror clásico para la era de las redes sociales

Las historias de terror que marcaron generaciones encuentran en las plataformas digitales una segunda oportunidad para resonar entre audiencias más jóvenes. Lo que antes se transmitía mediante el aislamiento físico y la marginación social hoy adquiere nuevas dimensiones a través de la exposición pública y la viralización instantánea. Esta evolución narrativa transforma los miedos clásicos en experiencias contemporáneas que conectan directamente con las ansiedades del presente.Prime Video presentó este miércoles 9 de septiembre el primer tráiler de la nueva serie basada en la primera novela de Stephen King. La producción, desarrollada por Amazon MGM Studios, cuenta con el reconocido cineasta Mike Flanagan como creador, showrunner, productor ejecutivo y director de cuatro de los ocho episodios. Stephen King participa como productor ejecutivo en este proyecto que busca reinterpretar su obra más icónica para el público actual.La trama sigue a Carrie White, interpretada por Summer Howell, una adolescente que ha crecido aislada bajo la tutela estricta de su madre Margaret White, encarnada por Samantha Sloyan. Tras la muerte repentina de su padre, Carrie debe enfrentar la preparatoria donde se convierte en víctima de un acoso escolar que se propaga rápidamente a través de las redes sociales. En medio de esta crueldad digital y los cambios propios de la adolescencia, comienzan a manifestarse sus poderes telequinéticos.Los ocho episodios estarán disponibles de manera exclusiva en Prime Video a partir del 7 de octubre de 2026. El estreno está programado para más de 240 países y territorios, consolidando la apuesta de la plataforma por contenido original de alto perfil que dialogue con los clásicos del género mientras explora las tensiones de la vida adolescente en un mundo hiperconectado.