Santiago Vizl evita confirmar o descartar versión sobre su paternidad

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El conductor y creador de contenido Santiago Vizl, hijo de Fernanda Familiar, evitó confirmar o descartar la versión que lo vincula como hijo de Javier Alatorre. En una entrevista con TVNotas, Vizl afirmó que prefiere concentrarse en su pódcast La barra de Santiago y en sus proyectos personales, en lugar de responder a los rumores que han circulado durante años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/09/2026 11:13 AM.
En Espectáculos y editada el 09/09/2026 11:33 AM.