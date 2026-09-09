Un socavón en propiedad de Nicolas Cage en Malibú, California, obliga a la evacuación de decenas de

La fuerza del océano avanzó sobre la tierra firme durante la madrugada, transformando el asfalto en escombros y fragmentos dispersos. Lo que comenzó como una presunta fuga de gas se reveló como una herida profunda en el terreno, producto de la erosión costera acelerada por mareas inusualmente altas y lluvias intensas.Un boquete de aproximadamente nueve metros de ancho y casi ocho metros de profundidad se abrió en la cuadra 31600 de Sea Level Drive, en el sector de Lechuza Beach. El colapso afectó directamente la entrada vehicular de una residencia contemporánea de cuatro niveles, adquirida en 2024 por el actor Nicolas Cage por 10.5 millones de dólares. Las unidades del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles llegaron al lugar alrededor de las 5:45 de la mañana para asegurar la zona.La compañía SoCalGas confirmó que una tubería de media pulgada resultó dañada durante el desplome, lo que obligó a cortar el suministro de inmediato. El municipio de Malibú etiquetó en rojo a 31 viviendas en la zona, declarándolas inseguras o inhabitables debido a los riesgos potenciales. Las autoridades locales advirtieron que las condiciones cerca del socavón podrían empeorar con el paso de las horas, mientras las olas rompían directamente debajo de la propiedad a través de la abertura formada.Este fenómeno no ocurrió de manera aislada. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo avisos de oleaje anómalo e inundación costera para toda la región, incluyendo las playas del condado de Los Ángeles, la isla Catalina y el condado de Ventura. La tormenta tropical Marie provocó mareas que ya habían obligado a evacuar decenas de hogares en Long Beach y Dana Point durante los días previos, evidenciando la vulnerabilidad de la infraestructura frente al mar.A pesar de la magnitud del derrumbe, que arrastró un baño portátil y restos de una cerca privada, no se reportaron heridos. La vivienda se encontraba desocupada al momento del incidente, ya que luce como si estuviera bajo algún tipo de renovación, según señaló el reportero Rich Prickett de KTLA5 durante la cobertura en vivo.