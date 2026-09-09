Un socavón en propiedad de Nicolas Cage en Malibú, California, obliga a la evacuación de decenas de

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Un socavón se abrió en la propiedad de Nicolas Cage en Malibú, California, en la madrugada del martes, obligando a la evacuación de decenas de residentes en la zona. El derrumbe, atribuido a la erosión costera, afectó la entrada de la vivienda y parte de la calzada adyacente. Unas 31 viviendas en la zona fueron etiquetadas como inseguras por la ciudad de Malibú.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/09/2026 10:00 AM.
En Espectáculos y editada el 09/09/2026 10:27 AM.