"South Park" cambia su nombre a "South America" en sátira a Trump

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Los creadores de "South Park", Trey Parker y Matt Stone, anunciaron que la serie pasará a llamarse "South America" en una burla de las decisiones de Donald Trump de cambiar los nombres de lugares geográficos en Estados Unidos. La decisión se inspiró en la cambiada de Trump de llamar al lago Ontario como "lago América", así como su sugerencia de cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/09/2026 11:39 AM.
En Espectáculos y editada el 09/09/2026 11:43 AM.