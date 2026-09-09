"South Park" cambia su nombre a "South America" en sátira a Trump

La sátira política encuentra en la animación un refugio indispensable para cuestionar las decisiones que redefinen la identidad geográfica de una nación. Cuando los mapas digitales comienzan a reflejar cambios impulsados por la retórica oficial, la cultura pop responde con su propio juego de espejos, transformando la ironía en una herramienta de resistencia creativa frente a la normalización de estos ajustes.Los creadores de la serie, Trey Parker y Matt Stone, anunciaron que la vigésima novena temporada cambiará su título original por "South America". Esta decisión busca burlarse directamente de las recientes acciones del presidente Donald Trump, quien rebautizó el lago Ontario como lago América y el Golfo de México como Golfo de América, además de sugerir públicamente que el estado de Nuevo México debería llamarse Nueva América.La sátira no se detuvo en el mandatario. Los productores señalaron la rapidez con la que Apple y Google registraron estos nuevos nombres en sus servicios de mapas, aprovechando el momento para lanzar una crítica mordaz a ambas compañías tecnológicas. Asimismo, arremetieron contra Paramount Skydance, matriz de Comedy Central y Paramount+, cuyo director ejecutivo, David Ellison, es percibido como cercano a la administración actual.La nueva temporada, que se estrenará el 16 de septiembre, llega poco después de que la producción obtuviera su sexto premio Emmy al mejor programa animado. La serie, que debutó en 1997, mantiene su firme tradición de confrontar a figuras de poder. Esto se evidenció el año pasado, cuando un episodio mostraba a una caricatura del mandatario en situaciones que desataron la furia inmediata de la Casa Blanca."Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a South America", declararon Parker y Stone en un comunicado oficial. La frase confirma el tono irreverente que ha definido a la franquicia durante casi tres décadas en la televisión, asegurando que la crítica social seguirá siendo el motor principal de su narrativa.