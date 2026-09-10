Akira regresa a la pantalla grande en México después de casi cuatro décadas

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La cinta animada japonesa dirigida por Katsuhiro Otomo tendrá un reestreno especial en complejos seleccionados de Cinépolis a partir del jueves 10 de septiembre de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 11:57 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 12:11 PM.