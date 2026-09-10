Akira regresa a la pantalla grande en México después de casi cuatro décadas

Akira vuelve a la pantalla grande en México después de casi cuatro décadas. El clásico de la animación japonesa dirigido por Katsuhiro Otomo tendrá un reestreno especial a partir del jueves 10 de septiembre de 2026 en complejos seleccionados de Cinépolis. La cinta llegará en una versión remasterizada en 4K y también tendrá funciones en IMAX, según la información proporcionada por Cinépolis.
La historia se desarrolla en Neo-Tokyo, una ciudad reconstruida después de la destrucción de Tokio durante la Tercera Guerra Mundial. La película sigue a Shōtarō Kaneda, líder de una pandilla de motociclistas, y a su amigo Tetsuo Shima. Todo cambia cuando Tetsuo sufre un accidente relacionado con un misterioso niño que posee poderes psíquicos.
Después del incidente, Tetsuo es llevado por el ejército y sometido a una serie de experimentos. El procedimiento despierta en él habilidades que comienzan a crecer fuera de su control, mientras Kaneda intenta descubrir qué está ocurriendo y encontrar a su amigo.
El reestreno mexicano llegará con funciones disponibles también en IMAX en los complejos que cuenten con este formato. Esta restauración permite volver a apreciar con mayor definición el trabajo de animación, los escenarios de Neo-Tokyo y las secuencias de acción que hicieron de la película un referente visual.
El reestreno de Akira llegará a los cines mexicanos el jueves 10 de septiembre de 2026. La cinta estará disponible en complejos seleccionados de Cinépolis, por lo que los horarios y las salas pueden variar dependiendo de la ciudad.