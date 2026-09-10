Fallece Timothy Byers Affleck, padre de Ben y Casey Affleck

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Se confirmó la muerte del padre del actor en conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 11:13 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 11:21 AM.