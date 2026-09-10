Fallece Timothy Byers Affleck, padre de Ben y Casey Affleck

La noticia se dio a conocer durante una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde Casey Affleck presentó su película "Company", que también tiene un significado personal para él. El actor explicó que esperaba poder mostrarles la cinta a sus padres antes de su muerte.Timothy Byers Affleck nació el 21 de marzo de 1950 y tuvo dos hijos con su esposa Chris, Ben y Casey Affleck. La pareja se divorció en 1984, pero Tim había dejado de beber en 1990 según contó Ben a The New York Times en 2000. Hasta ahora no ha sido revelada la causa ni el lugar exacto del fallecimiento de Timothy Byers Affleck. Casey fue acompañado por su pareja y sus hijos durante el estreno de "Company" en Venecia, pero no se dio a conocer si Ben también asistió al evento.