Gloria Trevi habla sobre resolución favorable ante IMPI por libro "Todo a la luz"

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La cantante evitó asumir la resolución como una victoria personal y preferiría que los asuntos se resolvieran mediante cordialidad con todos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 10:38 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 10:46 AM.