Jennifer Lawrence se une a Instagram con más de un millón de seguidores en menos de 24 horas

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La actriz ganadora del Oscar ha abierto su cuenta oficial en la plataforma y ya tiene cerca de un millón de seguidores. La artista se refirió a los comentarios negativos que podría recibir.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 04:24 PM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 04:27 PM.