Jennifer Lawrence se une a Instagram con más de un millón de seguidores en menos de 24 horas

Jennifer Lawrence abrió oficialmente su cuenta de Instagram el 9 de septiembre, utilizando el nombre de usuario @jlaw debido a que la cuenta @jenniferlawrence ya estaba ocupada. En menos de 24 horas, consiguió cerca de un millón de seguidores. La actriz ganadora del Oscar decidió incorporarse a la red social después de años de mantenerse alejada de las redes sociales.
La artista publicó su primer video en el perfil al día siguiente de abrir la cuenta, explicando que está dispuesta a probar esta nueva experiencia aunque estableció desde el inicio una condición relacionada con los comentarios que reciba. “Así que sí, le estoy dando una oportunidad y, si alguien dice algo negativo, renunciaré inmediatamente, sin hacer preguntas”, afirmó.
Jennifer Lawrence reforzó posteriormente su mensaje mediante una publicación en sus historias de Instagram. En ella pidió a sus seguidores considerar el efecto que pueden tener los comentarios agresivos o negativos. “Por favor, tengan en cuenta que cualquier comentario desagradable o agresivo puede afectar negativamente al bebé”, escribió.
La actriz está casada con Cooke Maroney y espera otro bebé después de ser madre de un hijo. El debut de la actriz en Instagram representa un cambio respecto a su relación previa con las plataformas digitales, ya que durante años mantuvo una presencia limitada en redes sociales.