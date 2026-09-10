Lars Ulrich, baterista de Metallica, vende propiedades por 68 millones de dólares en San Francisco

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El baterista y fundador de Metallica ha vendido dos mansiones contiguas en San Francisco por un valor conjunto de 68 millones de dólares. La operación es la segunda venta más alta registrada en la historia de la ciudad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 09:08 AM.