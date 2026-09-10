Lars Ulrich, baterista de Metallica, vende propiedades por 68 millones de dólares en San Francisco

Lars Ulrich, uno de los integrantes fundadores de Metallica, ha concretado ventas inmobiliarias por un total de 84 millones de dólares durante las últimas semanas. La operación más reciente se refiere a la venta de dos propiedades contiguas ubicadas en el barrio de Presidio Heights, en San Francisco, por un valor conjunto de 68 millones de dólares. Esta transacción es la segunda venta de una vivienda particular más alta registrada en la historia de la ciudad.
La propiedad fue adquirida originalmente por Ulrich aproximadamente hace una década a Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce y amigo del músico. Las propiedades fueron compradas mediante dos transacciones independientes por un valor total de 36 millones de dólares. La reciente venta por 68 millones de dólares representa una diferencia de 32 millones respecto al precio que el músico pagó originalmente por ambas propiedades.
El barrio de Presidio Heights es uno de los sectores residenciales más exclusivos de San Francisco y se encuentra próximo al Presidio, una extensa zona que forma parte del sistema de parques nacionales de Estados Unidos. El objetivo anunciado para la segunda operación inmobiliaria realizada por Lars Ulrich tiene un destino diferente. El terreno de 161 acres en Marin fue comprado por Marin Open Space Trust, una organización dedicada a la conservación de espacios naturales en el área de la bahía de San Francisco.
Las ventas inmobiliarias coinciden con la preparación de las próximas actividades de Metallica. La banda tiene programada una residencia en el Sphere de Las Vegas bajo el título Life Burns Faster, que comenzará el 1 de octubre de 2026 y continuará hasta el 13 de marzo de 2027. Lars Ulrich fundó Metallica en 1981 junto con James Hetfield y ha participado en la producción de los principales álbumes de la banda a lo largo de más de cuatro décadas.