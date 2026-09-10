Mariah Carey relanza álbum de 2001 ligado a una insólita historia de supervivencia

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Una reedición musical desentierra un vínculo inesperado con un evento histórico que cambió al mundo. La memoria de aquel día resurge a través de una coincidencia que desafía toda lógica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 11:46 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 11:49 AM.