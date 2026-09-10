El paso del tiempo a menudo desentierra conexiones improbables entre la cultura popular y los eventos más traumáticos de la historia reciente. Lo que en su momento fue catalogado como un fracaso comercial, hoy resurge como el telón de fondo de una coincidencia que desafía toda lógica.La cantante Mariah Carey anunció el relanzamiento de la banda sonora de su película Glitter, conmemorando el vigésimo quinto aniversario de su estreno original. La edición incluirá el primer prensaje en vinilo desde 2001 y material inédito recuperado de los archivos. La artista expresó su gratitud hacia los seguidores que defendieron el proyecto, el cual originalmente no logró posicionar un sencillo en el primer lugar de las listas.El lanzamiento original de la cinta ocurrió apenas diez días después de los atentados del once de septiembre, un contexto histórico que marcó irreversiblemente su recepción. Sin embargo, este vínculo temporal generó una historia de supervivencia extraordinaria. Una empleada de una firma de corretaje en la torre sur del World Trade Center sobrevivió a los ataques porque se detuvo a comprar este álbum, llegando tarde a su oficina y evitando el destino de sus ciento setenta y seis compañeros.Un cuarto de siglo después, el juicio contra el señalado cerebro de aquellos atentados en la base naval de Guantánamo enfrenta nuevos retrasos. Un juez militar desestimó recientemente las confesiones obtenidas bajo lo que calificó como abuso extraordinario, postergando el inicio del proceso hasta junio de dos mil veintiocho.