Michael J. Fox confiesa el avance de su padecimiento y anuncia nueva meta

El paso del tiempo impone un desgaste silencioso que transforma la rutina en un ejercicio constante de adaptación y resiliencia. Lo que alguna vez fue un diagnóstico privado se convierte en el escenario de una lucha pública por normalizar lo invisible.A sus 65 años, el actor Michael J. Fox admitió que los síntomas de su enfermedad han incrementado su complejidad, dificultando el manejo de temblores y problemas de equilibrio. Pese a este panorama, mantiene una postura firme sobre el progreso de la comunidad científica para encontrar soluciones definitivas.La organización que fundó en el año 2000 ha destinado más de tres mil millones de dólares a la investigación. Este esfuerzo fue reconocido recientemente con el prestigioso Lasker-Bloomberg Public Service Award, un galardón que lo sitúa junto a figuras históricas de la filantropía mundial.Su esposa, Tracy Pollan, describió el impacto del padecimiento como un desafío continuo para la familia, aunque sus cuatro hijos han crecido integrando esta realidad a su cotidianidad. El actor decidió abandonar la vanidad para visibilizar la condición de quienes carecen de sus mismos recursos.Paralelamente, la fundación prepara una nueva campaña para reunir dos mil 500 millones de dólares adicionales. Fox, quien recientemente obtuvo una nominación al Emmy por su papel en la serie Shrinking, sostiene que la ciencia está demostrando que cada año se está más cerca de la meta.