Michael J. Fox confiesa el avance de su padecimiento y anuncia nueva meta

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Una confesión íntima sobre el deterioro físico se transforma en el motor de una ambiciosa campaña científica global. La batalla contra el tiempo busca redefinir el futuro de millones de pacientes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 10:46 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 10:51 AM.