Peso Pluma lidera las nominaciones en los próximos premios Billboard de la música latina

El ecosistema de la industria musical se prepara para una noche donde las cifras y el algoritmo ceden su lugar a la validación crítica y popular. En este escenario, la anticipación se mide no solo por los espectáculos planeados, sino por la concentración de galardones que pocos lograron acumular en un solo ciclo.La edición de este año de los premios Billboard de la música latina ha desvelado su lista de finalistas, destacando una clara hegemonía de los exponentes del género regional mexicano y urbano. Peso Pluma encabeza el conteo con 17 menciones, seguido de cerca por Tito Double P con 15 y Fuerza Regida con 12. Por su parte, Karol G lidera el lado femenino con nueve nominaciones, mientras Prince Royce y Bad Bunny suman ocho y siete, respectivamente.El evento, programado para el 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, abarcará un total de 47 categorías que atraviesan géneros como Latin Pop, Tropical y ritmos latinos. Una novedad significativa es la incorporación de la categoría Artista de los Fans, donde el público decidirá al ganador entre los cinco artistas más nominados a través de la plataforma digital de la cadena transmisora.Esta galardonada jornada servirá como colofón a la Semana de la Música Latina de Billboard, que reunirá a la industria en Florida del 19 al 22 de octubre con presentaciones y talleres exclusivos. La transmisión en vivo estará a cargo de Telemundo y Peacock, extendiendo su señal a más de 22 países a través de Universo.