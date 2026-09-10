Peso Pluma lidera las nominaciones en los próximos premios Billboard de la música latina

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Una ceremonia que redefine el panorama musical revela quiénes acaparan el mayor número de reconocimientos este año. El público tendrá la última palabra en una categoría inédita que promete sorpresas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 09:17 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 09:20 AM.