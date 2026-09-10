Revelan testimonios inéditos sobre la vida privada y el poder de Elon Musk

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Una producción cinematográfica expone las dinámicas de control y las ambiciones demográficas de una de las figuras más influyentes de la era digital. Los testimonios cuestionan la narrativa pública construida durante años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 11:21 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 11:24 AM.