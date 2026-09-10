Revelan testimonios inéditos sobre la vida privada y el poder de Elon Musk

El silencio de un ausente resonó con más fuerza que cualquier discurso en la antesala de un evento mediático. Lo que debía ser una proyección rutinaria se transformó en un escrutinio exhaustivo sobre las estructuras de control que operan detrás de los grandes imperios tecnológicos.El documental dirigido por Alex Gibney, presentado en el Festival Internacional de Venecia, explora la trayectoria del fundador de Tesla y X a través de cientos de horas de archivo y entrevistas con excolaboradores y familiares. La cinta de casi cuatro horas cuestiona el acumulado poder político y económico del empresario, quien rechazó participar en el proyecto.Entre las revelaciones destacan los testimonios de su primera esposa, Justine Musk, quien describe episodios de manipulación emocional durante su matrimonio y cuestiona la versión pública sobre la muerte de su primer hijo. Por su parte, la influencer Ashley St. Clair afirmó que se le ofrecieron cuarenta millones de dólares para firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la paternidad de su hijo, propuesta que rechazó para evitar que el menor creciera como un secreto.La narrativa también aborda la filosofía pronatalista del magnate, vinculada a mensajes sobre la necesidad de aumentar la población con alta capacidad intelectual ante un posible colapso social. Geoffrey Hinton, pionero de la inteligencia artificial, advierte en la cinta sobre los riesgos democráticos de que un solo individuo controle plataformas digitales, datos masivos y tecnología avanzada con fines políticos.El empresario respondió a las proyecciones calificando la obra como un intento de desacreditarlo y asegurando que el director carece de integridad. La película llegará a las salas de cine de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026 antes de su distribución en plataformas de streaming.