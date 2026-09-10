Shakira y Maluma regresan con nueva colaboración musical "AGUA"

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Los cantantes colombianos Shakira y Maluma anuncian su tercer encuentro musical después de ocho años sin trabajar juntos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 11:39 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 11:46 AM.