Shakira y Maluma regresan con nueva colaboración musical "AGUA"

La espera por una nueva colaboración entre los reconocidos artistas colombianos Shakira y Maluma ha terminado. Los cantantes compartieron en sus redes sociales un anuncio que despertó la expectativa de sus fans, anunciando su regreso al estudio como dupla con el título "AGUA", que llegará a plataformas el próximo 17 de septiembre de 2026.
Con esta publicación, Shakira y Maluma confirmaron su regreso al estudio después de ocho años sin trabajar juntos. Aunque todavía no han revelado cómo sonará el nuevo tema ni si forma parte de algún próximo proyecto discográfico, la fecha de estreno ya está definida.
La expectativa ahora está puesta en descubrir si "AGUA" conseguirá repetir el impacto de sus colaboraciones anteriores como "Chantaje" y "Clandestino", que se convirtieron en referentes de la música latina. La nueva canción llega después de dos exitosas colaboraciones, una de las cuales fue lanzada en 2016 como parte del álbum El Dorado de Shakira.
La combinación de sus voces y la química que mostraron en el video musical hicieron que "Chantaje" se convirtiera en uno de los grandes éxitos de aquella etapa de la carrera de la cantante. Dos años después, los colombianos repitieron la fórmula con "Clandestino", una canción que también consiguió una importante presencia internacional y mantuvo a ambos artistas dentro de las listas de popularidad.
Ahora, AGUA representa su tercer encuentro musical y vuelve a reunir a dos de los nombres más reconocidos de Colombia en la escena internacional.