Snoop Dogg: su biografía en la gran pantalla continúa ampliando su reparto con nuevos nombres

La producción de Universal Pictures continúa ampliando su reparto para la próxima película biográfica sobre Snoop Dogg. La noticia se confirma con el anuncio de que SwayvoTwain, Bentley Green y G Perico se unirán al proyecto. El filme estará protagonizado por Jonathan Daviss y será dirigido por Craig Brewer.
SwayvoTwain interpretará a Biggie en la película, mientras que Bentley Green dará vida a RBX. Por su parte, G Perico representará a Big Reecie Cup. Los nuevos integrantes del reparto se unen a una lista de nombres ya confirmados, incluyendo a Myles Bullock como Dr. Dre y Lauren London como Beverly Tate.
La película sigue la trayectoria de Snoop Dogg en la industria musical y su relación con otros artistas notables. La producción cuenta con el apoyo de Snoop Dogg mismo, quien participa como productor y contribuirá con canciones de su catálogo musical.