Snoop Dogg: su biografía en la gran pantalla continúa ampliando su reparto con nuevos nombres

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La próxima película sobre la vida de Snoop Dogg suma a SwayvoTwain, Bentley Green y G Perico al reparto. El filme estará protagonizado por Jonathan Daviss y será dirigido por Craig Brewer.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 09:17 AM.