Vanessa Huppenkothen denuncia llamadas telefónicas desconocidas y pide ayuda sus seguidores

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La conductora de televisión y periodista deportiva denunció que ha recibido llamadas telefónicas desconocidas con números que inician con '5598', a las que no contesta nadie al otro lado de la línea. Pide a sus seguidores si les ha pasado lo mismo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/09/2026 10:15 AM.
En Espectáculos y editada el 10/09/2026 10:38 AM.