Vanessa Huppenkothen denuncia llamadas telefónicas desconocidas y pide ayuda sus seguidores

La conductora de televisión y periodista deportiva Vanessa Huppenkothen denunció en sus redes sociales que durante los últimos días ha recibido llamadas telefónicas desconocidas con números que inician con '5598'. Según explicó, al responder nadie contesta al otro lado de la línea. Además, algunas personas cercanas a ella han vivido algo similar.
Huppenkothen agregó que, a pesar de bloquear las líneas, los intentos continúan. "Van 3 amigas a las que también les marcan diario de un teléfono que empieza con 5598… si lo bloqueas te llaman de otra línea que empieza igual (...) ¿A alguien de aquí también le ha pasado?", preguntó la comunicadora.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que el wangiri o 'llamadas fantasma' es un tipo de estafa que consiste en marcar números telefónicos de manera aleatoria para colgar una vez que la otra persona responde. El objetivo es verificar que la línea con la que se contactaron está activa, y luego guardarla en una base de datos para volver a marcar con llamadas de spam o estafas.
La Profeco recomienda no devolver las llamadas de números desconocidos que solo marcan y cuelgan segundos después. "De esta forma puede iniciar la estafa, ya que cuando llamas de vuelta puede ser un número premium o internacional por el que se te cobrará dinero por minuto e incluso por segundo", indica la procuraduría.
La Agencia Digital de Innovación Pública explica que para evitar esta situación lo ideal es no contestar llamadas de números desconocidos; en caso de responder, espera unos segundos antes de hablar y, por ningún motivo, compartas tus datos personales. También se recomienda activar la función de silenciar los números desconocidos en tu celular o guardar los posibles números de estafa en tus contactos con un nombre que te recuerde que no debes responder.