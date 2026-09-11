Alan Ibarra, integrante de Magneto, permanece hospitalizado en Mérida por problemas de salud

Alan Ibarra, integrante del grupo Magneto, permanece hospitalizado en Mérida, Yucatán, tras ser ingresado de emergencia el miércoles 9 de septiembre por un cuadro relacionado con sus niveles de sodio en la sangre. Su estado se reporta como delicado, pero estable, según fuentes cercanas al cantante citadas por varios medios.
El nombre real del artista es Erick Ibarra Miramontes, de 53 años. Reside en la capital yucateca desde hace varios años, ciudad donde ocurrió su ingreso hospitalario. Martha López Huan, colaboradora del periodista José Luis Preciado en Radio Fórmula, reportó que el cantante “permanece bajo atención médica” tras presentar un problema relacionado con los niveles de sodio en la sangre.
“Su estado de salud es delicado, pero estable”, señaló López. La periodista agregó que Ibarra está acompañado de familiares y amigos. “Sus allegados han señalado que permanece bajo vigilancia médica”, sentenció.
Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el diagnóstico ni sobre el tratamiento que recibe el cantante en un hospital de la capital yucateca. S egún los primeros indicios, Ibarra habría ingresado al hospital por complicaciones relacionadas con sus niveles de sodio y que se encontraría delicado, pero estable y bajo vigilancia médica.
Su familia y equipo de trabajo no han confirmado públicamente su condición. En la misma línea, no existe una confirmación pública por parte de la familia sobre el ingreso hospitalario ni sobre la condición médica que presuntamente enfrenta el artista.
Es importante señalar que cualquier versión sobre el diagnóstico o la evolución debe tomarse con reserva ante la falta de un pronunciamiento oficial. Se desconoce cuánto tiempo permanecerá Ibarra bajo cuidado médico. Hasta el momento, ningún representante del cantante ni de Magneto ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud.
Alan Ibarra, cuyo nombre real es Erick Ibarra Miramontes, nació el 28 de junio de 1972 en la Ciudad de México. Es cantante, compositor y actor mexicano, conocido principalmente como uno de los vocalistas líderes de la boy band Magneto.