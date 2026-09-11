Alan Ibarra, integrante de Magneto, permanece hospitalizado en Mérida por problemas de salud

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El artista se encuentra bajo atención médica tras presentar un problema relacionado con sus niveles de sodio en la sangre. Su estado es delicado pero estable

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 09:17 AM.