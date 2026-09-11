Asesinan a José Luis Esparza, ‘El Piturris’, en una taquería de Ciudad Obregón

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Un espacio de convivencia familiar se convierte en el escenario de un suceso que paraliza a la comunidad digital. Las autoridades buscan respuestas mientras el luto se extiende entre miles de seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 09:28 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 09:33 AM.