Asesinan a José Luis Esparza, ‘El Piturris’, en una taquería de Ciudad Obregón

La rutina de un establecimiento familiar se rompe abruptamente, transformando un espacio de convivencia y tradición en el epicentro de un suceso que paraliza a la comunidad local. El ambiente habitual da paso a un silencio repentino que altera por completo la dinámica del vecindario.José Luis Esparza, conocido en redes como El Piturris, fue atacado este jueves en la taquería Los Güichos, en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, Sonora. El creador de contenido de 37 años se encontraba en su lugar de trabajo cuando ocurrió la agresión, hecho que fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia del estado.El influencer había construido una comunidad de miles de seguidores a través de un podcast de comedia y publicaciones sobre su vida cotidiana, incluyendo su pasión por el boxeo y la música regional. Su presencia en el negocio familiar representaba una continuación de una tradición iniciada por su abuelo, combinando su faceta digital con el oficio de taquero.De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió poco después de las once de la mañana. Testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y la víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció mientras recibía atención médica. En el lugar se localizaron dos casquillos calibre cuarenta y el responsable habría escapado en motocicleta.La Fiscalía de Sonora mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de algún sospechoso ni se han revelado las causas específicas que desencadenaron los hechos en el establecimiento.