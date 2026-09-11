Brian Gutiérrez involucrado en incidente con su camioneta en Guadalajara

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El jugador de Chivas se vio envuelto en un incidente al salir de las instalaciones del club Guadalajara, donde su camioneta sufrió un raspón superficial. Las aficionadas le pidieron que saliera de la camioneta para saludarlo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 09:33 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 09:40 AM.