Brian Gutiérrez involucrado en incidente con su camioneta en Guadalajara

El jugador de Chivas se vio envuelto en un incidente al salir de las instalaciones del club Guadalajara, donde su camioneta sufrió un raspón superficial. Las aficionadas le pidieron que saliera de la camioneta para saludarlo.La Ford Bronco de sexta generación puede alcanzar un valor de hasta 1.15 millones de pesos en el mercado mexicano. El incidente no dejó lesiones para Brian Gutiérrez ni provocó daños mayores, según lo reportado.Brian Gutiérrez perdió protagonismo deportivo después de la última temporada con Chivas y la selección mexicana.Se rumorea que podría pedir su salida del club en el mercado de fichajes.