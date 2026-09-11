Cantante colombiano Dekko anuncia muerte de hijo recién nacido después de cuatro días con vida

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El cantante colombiano Dekko reveló la noticia de la pérdida de su hijo recién nacido a través de Instagram. La pareja atraviesa un proceso de duelo privado y no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 10:48 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 10:51 AM.