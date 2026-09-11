Cantante colombiano Dekko anuncia muerte de hijo recién nacido después de cuatro días con vida

El cantante colombiano Dekko anunció la muerte de Gianluca, su hijo recién nacido quien permaneció con vida durante cuatro días, cinco horas y seis minutos. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete publicó una fotografía del bebé acompañada de un doloroso mensaje de despedida en el que reveló que no tuvo la oportunidad de cargar a su hijo después de su nacimiento. Dekko también reconoció que no comprende por qué ocurrió la muerte de Gianluca y señaló que llevará consigo el dolor de no haber podido sostenerlo entre sus brazos.
La pareja, compuesta por Dekko y Natalia Angulo, ha estado atravesando un proceso de duelo privado. Aunque han recibido numerosas muestras de apoyo de seguidores, amigos y personas cercanas a su familia, no han ofrecido detalles sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del bebé.
Dekko es el nombre artístico de Daniel Esquiaqui Lecompte, un cantante y compositor nacido en Barranquilla, Colombia. Su música combina elementos del pop, el género urbano y diferentes sonidos relacionados con sus raíces caribeñas. Antes de dedicarse completamente a la música, trabajó en la fabricación de calzado y comenzó a estudiar Ingeniería Civil.
La pareja ha mantenido visible la fotografía de Gianluca en su perfil de Instagram como un recuerdo del bebé. Dekko retiró las publicaciones que anteriormente aparecían en su perfil y se enfocó en compartir el doloroso mensaje de despedida para sus seguidores.