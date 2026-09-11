Emma Heming Willis habla sobre el estado de salud de Bruce Willis con demencia frontotemporal

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La esposa de Bruce Willis habló sobre la difícil situación que enfrenta su esposo y familia debido a la demencia frontotemporal. Afirmó que la falta de información sobre esta condición es "realmente revelador" y pidió a los medios que informen con precisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 09:17 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 09:25 AM.