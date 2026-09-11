Emma Heming Willis habla sobre el estado de salud de Bruce Willis con demencia frontotemporal

El deterioro cognitivo suele venir acompañado de un velo de incertidumbre que transforma la dinámica de los hogares más unidos. Lo que la opinión pública percibe como un olvido generalizado, en realidad esconde un proceso neurológico mucho más específico y mal entendido.Emma Heming Willis ha decidido romper el silencio para aclarar el estado de salud de su esposo, el actor Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal en febrero de 2023. La esposa del intérprete enfatizó que, a pesar de la devastación que provoca la enfermedad, su cónyuge aún la reconoce, desmintiendo la creencia popular de que padece Alzheimer.La condición, que evolucionó desde un diagnóstico inicial de afasia en 2022, afecta áreas cerebrales distintas a las de otras demencias, alterando principalmente el comportamiento y el lenguaje. Heming Willis expresó su frustración ante la falta de información precisa en los medios, instando a educar al público en lugar de alimentar el estigma y el miedo infundado.Este proceso ha requerido una adaptación profunda por parte de sus cinco hijas, quienes han logrado forjar vínculos únicos con su padre durante esta etapa. La solidez de esa conexión quedó en evidencia recientemente durante la boda de Tallulah, donde el actor participó activamente en las celebraciones familiares.La familia continúa acompañando al actor en este camino, priorizando la presencia sobre la expectativa de una recuperación. Como señaló su esposa, la enfermedad va arrebatando cosas lentamente, pero el amor y la memoria selectiva permanecen intactos.