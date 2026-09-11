Fallecimiento de destacado maquillista en Guayaquil desata una investigación penal urgente

...

Un trágico suceso en las madrugadas de la ciudad costera pone en alerta a la industria del entretenimiento. Las circunstancias del hecho exigen una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 11:57 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 12:02 PM.