Fallecimiento de destacado maquillista en Guayaquil desata una investigación penal urgente

Las madrugadas en las grandes urbes suelen esconder episodios que transforman la rutina en un escenario de incertidumbre. Un silencio repentino en los círculos creativos precede a la confirmación de un suceso que altera por completo la dinámica de una comunidad.El artista Jancarlo Coello Rubio, conocido en el medio como Jan Coello, falleció a los 33 años tras un siniestro vial en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 4 de septiembre sobre la avenida Benjamín Carrión, horas después de que su entorno cercano activara alertas por su paradero desconocido.Testigos reportaron que la víctima se encontraba desorientada antes de intentar cruzar la vía y ser impactada por un vehículo. Aunque las autoridades de tránsito y policía acudieron al lugar, organizaciones civiles han solicitado que el caso no se clasifique prematuramente como un simple accidente.Existe una hipótesis no confirmada sobre la posible administración de escopolamina en sus últimas horas. Esto ha motivado a grupos como la Asociación Silueta X a exigir una investigación penal, toxicológica y médico-legal integral para descartar cualquier delito previo al atropellamiento.Coello colaboró en producciones de televisoras locales y campañas publicitarias, dejando un legado de energía positiva entre colegas como Valeria Gutiérrez y Érika Vélez. La búsqueda de respuestas continúa mientras la industria procesa la pérdida de uno de sus talentos detrás de cámaras.