Gisele Bündchen rechaza el noventa y nueve por ciento de ofertas por maternidad

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Una redefinición del éxito personal lleva a la modelo a priorizar momentos cotidianos sobre el brillo de las pasarelas. La decisión transforma su rutina diaria en un ejercicio de presencia absoluta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 09:47 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 09:51 AM.