Gisele Bündchen rechaza el noventa y nueve por ciento de ofertas por maternidad

El brillo de las pasarelas y el ajetreo de las agendas globales pierden su atractivo cuando la prioridad se desplaza hacia los momentos efímeros de la cotidianidad. Rechazar oportunidades millonarias se convierte en un acto de libertad más que en una renuncia profesional.La modelo brasileña Gisele Bündchen, de 46 años, reveló que rechaza el noventa y nueve por ciento de las propuestas laborales que recibe actualmente. Tras dar a luz a su tercer hijo en 2025 junto a Joaquim Valente, la celebridad ha reestructurado su vida para no perderse hitos como los partidos de voleibol de su hija o las actividades en el parque.Esta nueva perspectiva surge de una redefinición del éxito, alejándose de la fama y el dinero para valorar el tiempo en familia y la estabilidad del hogar. La madre de Benjamin y Vivian asegura que no tiene nada que demostrar y que su existencia ya no está definida por las opiniones externas.Lejos de abandonar el cuidado personal, la modelo mantiene una rutina diaria de pesas, pilates y yoga que comparte con sus hijos a través del surf y el paddleboard. Esta disciplina le ha permitido alcanzar un hito físico inédito en su vida: realizar dominadas por primera vez.