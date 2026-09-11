Imagen familiar desvela la inesperada cercanía entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver

Los archivos digitales de las redes sociales suelen guardar instantáneas que desafían las narrativas públicas construidas durante años. Lo que parece un simple registro vacacional se transforma en la evidencia tangible de un vínculo que el tiempo no logró disolver.Una fotografía compartida por Katherine Schwarzenegger en septiembre de 2026 muestra a sus padres, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, sentados juntos durante una cena familiar. La imagen, que celebra el cumpleaños número 79 del actor, los presenta sonrientes frente a un pastel con una bengala encendida, acompañados por sus hijos Patrick y Christina.Esta no es la primera vez que la pareja aparece unida públicamente tras su separación en 2011 y el posterior divorcio finalizado en 2021. A principios de agosto, la misma hija del actor publicó una postal de una excursión de esquí donde ambos compartían el mismo espacio, evidenciando una dinámica de cordialidad que ha perdurado por casi cinco décadas.Schwarzenegger ha reconocido públicamente sus errores pasados, afirmando que su historia con Shriver continuará para siempre y que no hay razón para sentir algo que no sea amor. Por su parte, la periodista confirmó que ambos mantienen una comunicación constante y se enorgullecen de seguir hablando después de casi cincuenta años juntos.