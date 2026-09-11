Imagen familiar desvela la inesperada cercanía entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver

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Una instantánea compartida en redes sociales desmiente los rumores de distanciamiento tras décadas de separación. El reencuentro en un ambiente íntimo redefine las narrativas sobre el cierre de ciclos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 12:17 PM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 12:20 PM.