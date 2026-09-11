Mariana Echeverría y otros comediantes detallan experiencias en presentaciones para eventos privados

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Un patrón de contrataciones opacas expone a figuras del entretenimiento a situaciones de alto riesgo. La confesión de varios artistas desvela un mecanismo operativo que funcionaba bajo total hermetismo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 09:57 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 10:07 AM.