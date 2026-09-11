Meylin Zúñiga esposa de Carín León revela intentos frustrados de vuelo tras cancelación en Sphere

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Una serie de contratiempos técnicos en tierra detuvo el desplazamiento hacia un escenario monumental. La frustración del público se topó con una realidad operativa que escapaba al control del artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 09:51 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 09:57 AM.