Meylin Zúñiga esposa de Carín León revela intentos frustrados de vuelo tras cancelación en Sphere

La logística de un evento masivo puede desmoronarse en cuestión de minutos debido a factores que escapan por completo al control humano. Lo que debía ser una noche de celebración se transforma en un ejercicio de paciencia forzada y frustración acumulada para quienes aguardan en las gradas.La presentación del cantante Carín León en el recinto Sphere de Las Vegas fue suspendida el jueves 10 de septiembre, dejando a miles de asistentes instalados en el lugar. Su esposa, Meylin Zúñiga, salió al paso de las especulaciones en redes sociales para demostrar que el equipo realizó dos intentos consecutivos de viaje desde Hermosillo que fueron abortados por fallas mecánicas en las aeronaves.A través de su cuenta oficial, la empresaria compartió registros con marca de tiempo que documentan el primer intento fallido por problemas en los frenos y un segundo vuelo con desperfectos en la dirección. Ambas situaciones fueron corroboradas por el artista, quien aseguró que las autoridades aeroportuarias impidieron el despegue y prometió entregar las bitácoras correspondientes para transparentar el suceso.Ante el enojo de los seguidores, la pareja enfatizó que la prioridad fue la seguridad y el retorno al núcleo familiar. Los boletos conservan su validez para la nueva fecha programada el 15 de septiembre de 2027, mientras se habilita un periodo de treinta días para solicitar el reembolso total de la inversión.