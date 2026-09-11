Paola Rojas Defiende a Su Novio Jorge Manuel Suárez Azcargota Contra Rumores de Narcisismo

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La conductora Paola Rojas respondió a versiones que cuestionan la personalidad de su novio, asegurando conocerlo bien y rechazando las acusaciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/09/2026 10:07 AM.
En Espectáculos y editada el 11/09/2026 10:08 AM.