Paola Rojas Defiende a Su Novio Jorge Manuel Suárez Azcargota Contra Rumores de Narcisismo

Paola Rojas se refirió a los rumores sobre el narcisismo de su pareja, Jorge Manuel Suárez Azcargota, afirmando que son "totalmente falsos". La periodista explicó que investiga exhaustivamente antes de iniciar una relación y aseguró conocer perfectamente a la persona con quien decide compartir su vida. "Entenderás que yo como periodista antes de dar cualquier paso investigo", señaló.
La conductora también dejó claro que tiene identificado el origen de los comentarios contra su novio y afirmó no estar afectada por las versiones. "Sé perfectamente dónde estoy parada, sé perfectamente con quién estoy y sé también perfectamente quiénes están detrás de esas mentiras", sentenció.
La relación entre Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota se hizo pública durante el verano de 2026. La pareja confirmó su romance después de varias semanas de especulaciones y comenzaron a aparecer públicamente en distintos eventos. Jorge es un empresario y creador de contenido originario de Jalisco, conocido como "El Tiburón del Bajío" en redes sociales.
La historia de la pareja comenzó a partir de un asunto profesional cuando Jorge difundió información sobre un caso de agresión contra una menor en Guadalajara. Paola se puso en contacto con él para abordar el tema desde su labor como periodista, lo que terminó dando paso a una relación sentimental.
La conductora y su pareja han compartido momentos felices juntos, incluyendo la presentación de sus hijos mellizos Paulo y Leonardo a Jorge. La relación llegó después de que Paola Rojas terminara su noviazgo con el empresario argentino Marcelo Imposti.