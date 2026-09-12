Cristian Castro recuerda cómo la imagen de José José lo inspiró a ser cantante romántico

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El cantante Cristian Castro recordó en una entrevista con Matisse cómo la imagen de José José lo inspiró a dedicarse al género musical del romanticismo. La anécdota se remonta a su infancia cuando el pequeño Castro quería vestirse como los hombres que veía en los escenarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/09/2026 11:58 AM.
En Espectáculos y editada el 12/09/2026 12:03 PM.