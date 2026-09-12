Gala Montes: La actriz revela su nuevo look y enfrentamientos con productores y periodistas en redes

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La actriz Gala Montes volvió a captar la atención por un cambio de imagen radical: se rapó los laterales de la cabeza. La noticia llega apenas días después de su salida del reality "La Casa de los Famosos México" y enfrentamientos con productores y periodistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/09/2026 11:46 AM.
En Espectáculos y editada el 12/09/2026 11:52 AM.