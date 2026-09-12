Gala Montes: La actriz revela su nuevo look y enfrentamientos con productores y periodistas en redes

Gala Montes volvió a captar la atención en redes sociales por un cambio de imagen radical: se rapó los laterales de la cabeza. La noticia llega apenas días después de su salida del reality "La Casa de los Famosos México" (LCDLFM) y enfrentamientos con productores y periodistas.
Según fuentes cercanas a la producción, Montes decidió voluntariamente salir del programa, pero la actriz contradijo esa versión en sus redes sociales. Según su relato, fue expulsada después de pedir un tampón al personal y no recibir respuesta inmediata.
La salida de Montes generó controversia en torno a las condiciones laborales dentro del reality show. La producción anunció que la participación de Montes quedaba "pospuesta de manera indefinida" debido a problemas con el pago, según un comunicado. Sin embargo, Montes respondió horas después denunciando condiciones laborales injustas y ofreciendo estrenar la obra en octubre sin cobrar.
La actriz también enfrentó críticas por su comportamiento dentro del reality show, incluyendo incidentes relacionados con su periodo menstrual y acusaciones de agresión a una psicóloga. Montes negó esas versiones y lanzó amenazas directas contra periodistas que cubrieron la noticia.
En paralelo, los rumores sobre un posible romance entre Montes y el cantante Emiliano Aguilar siguen en circulación después de que compartieran fotografías juntos. La actriz también reveló que continúa con entrenamiento de boxeo debido a un compromiso deportivo personal.
La salida de Gala Montes del reality show es solo la última capa de una serie de enfrentamientos y controversias que han rodeado a la actriz en los últimos meses, incluyendo su conflicto público con su madre, Crista Montes.