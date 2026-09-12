Pierce Brosnan desmiente rumores de tensión con Tom Hardy en MobLand

El ruido mediático suele amplificar las grietas invisibles en los sets de grabación, transformando simples malentendidos en supuestos conflictos irreconciliables. Lo que en los pasillos se murmura como un caos creativo, a menudo se revela como la intensidad normal de un proceso artístico exigente.El actor Pierce Brosnan desmintió categóricamente los reportes que señalaban un ambiente complicado durante la producción de la segunda temporada de la serie MobLand. En el estreno de la nueva entrega en Londres, el intérprete calificó la situación como un malentendido exagerado, asegurando que su relación con Tom Hardy es excelente y de mutua admiración.Los rumores previos sugerían desacuerdos entre Hardy y el equipo de producción, incluyendo al showrunner Jez Butterworth, por supuestos retrasos y objeciones creativas. Sin embargo, Brosnan enfatizó que el elenco funciona como una familia sólida que se concentra en el trabajo sin distracciones sociales, desestimando cualquier afectación en la dinámica del grupo.La especulación sobre la continuidad del actor principal quedó zanjada con la confirmación oficial de una tercera temporada por parte de la plataforma de streaming. Tanto Hardy como Brosnan y Helen Mirren regresarán al proyecto, consolidando un reparto que celebra el privilegio de compartir pantalla.La segunda temporada de la serie se estrena globalmente el dieciocho de septiembre con diez episodios semanales, cerrando el debate sobre la estabilidad de su producción.