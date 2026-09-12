Pierce Brosnan desmiente rumores de tensión con Tom Hardy en MobLand

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Las especulaciones sobre un ambiente laboral complicado en una producción de alto perfil se desvanecen ante la realidad del set. La dinámica del elenco confirma una química que trasciende los rumores de la industria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/09/2026 09:49 AM.
En Espectáculos y editada el 12/09/2026 10:38 AM.