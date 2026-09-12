Ricardo O’Farrill defiende a Gala Montes y critica el tratamiento mediático de su salud mental

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El comediante Ricardo O’Farrill defendió a Gala Montes y criticó el tratamiento mediático que ha recibido por su salud mental. O’Farrill compartió sus propias experiencias con crisis de salud mental para destacar la importancia del apoyo y contención en momentos vulnerables.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/09/2026 11:52 AM.
En Espectáculos y editada el 12/09/2026 11:58 AM.