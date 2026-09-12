Ricardo O’Farrill defiende a Gala Montes y critica el tratamiento mediático de su salud mental

La actriz Gala Montes atravesa un momento difícil después de ser retirada de La Casa de los Famosos México. Ricardo O’Farrill, quien también ha enfrentado crisis de salud mental, defendió a la joven actriz y criticó el tratamiento que ha recibido en las redes sociales.
O’Farrill compartió sus propias experiencias con crisis de salud mental para destacar la importancia del apoyo y contención en momentos vulnerables. El comediante recordó su propio episodio en 2023, cuando lanzó acusaciones contra colegas del mundo del stand up y preocupó a sus seguidores por su comportamiento en redes sociales.
O’Farrill también criticó el interés de los medios y usuarios en obtener declaraciones de Gala Montes mientras ella atravesaba un momento de tensión pública. El comediante consideró que este interés podía privilegiar el rating o el entretenimiento por encima del bienestar de la actriz.
En su transmisión, O’Farrill pidió a los seguidores y medios que trataran a Gala Montes como una persona y no como tema de conversación en redes sociales. El comediante también recordó que su familia tuvo que intervenir cuando su comportamiento se volvió riesgoso.
Finalmente, O’Farrill cerró su mensaje con un llamado a la comprensión y el apoyo para las personas que atraviesan momentos vulnerables de salud mental.