Actriz de Euphoria enfrenta críticas por campaña que sexualiza el deporte femenino

La frontera entre el entretenimiento comercial y la dignidad del esfuerzo atlético se difumina cuando la imagen se convierte en la única moneda de cambio. Lo que comienza como una estrategia de mercado puede transformarse rápidamente en un campo de batalla sobre la representación y el respeto.La actriz Sydney Sweeney, de 25 años, protagoniza un comercial de 58 segundos para la plataforma de apuestas Novig, de la cual es accionista. En el anuncio, aparece mayormente desnuda manipulando accesorios como guantes de boxeo y raquetas, bajo el eslogan de promocionar únicamente el deporte.La difusión del material en redes sociales provocó una reacción inmediata de deportistas de alto rendimiento. La cuádruple campeona olímpica Ariarne Titmus calificó la pieza como una afrenta para quienes dedican su vida a perfeccionar su arte, denunciando la monetización del cuerpo femenino como una práctica regresiva.Otras figuras como la triatleta Mathilde Tily y la velocista Gabby Thomas se sumaron al rechazo, enfatizando que ninguna suma de dinero justifica reforzar estereotipos en un momento donde las atletas aún luchan por igualdad de reconocimiento y primas.La plataforma Novig no ha emitido un comunicado oficial para responder a las acusaciones de regresión en el marketing deportivo. Mientras tanto, las atletas continúan compartiendo imágenes de sus propias competencias para contrarrestar el mensaje del anuncio.