Actriz de Euphoria enfrenta críticas por campaña que sexualiza el deporte femenino

...

Una campaña publicitaria que mezcla el entretenimiento con el ámbito atlético enciende las alarmas de figuras olímpicas. El debate sobre los límites de la imagen femenina en el marketing se intensifica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 10:08 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 10:11 AM.