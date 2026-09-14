Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivan rumores tras detalle en sus manos

...

Un encuentro casual en un recinto de entretenimiento despierta especulaciones sobre un vínculo que se creía cerrado. Un accesorio compartido se convierte en el centro del escrutinio público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 10:23 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 10:45 AM.