Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivan rumores tras detalle en sus manos

Los focos de un recinto de entretenimiento suelen iluminar momentos efímeros que, sin embargo, pueden reescribir la narrativa pública de una relación. Lo que comienza como una salida discreta se transforma rápidamente en el epicentro de un análisis minucioso por parte de la audiencia.La actriz Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann fueron captados compartiendo un espacio en las primeras filas de un concierto en Las Vegas. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a la expareja cantando y disfrutando del espectáculo, lo que inmediatamente encendió las alarmas de sus seguidores tras seis años de su divorcio.El escrutinio se intensificó al notar que ambos portaban collares con anillos lisos de diseño similar, un accesorio que el público suele asociar con un compromiso renovado. A esto se sumó la percepción de una cercanía física inusual durante el evento, alimentando las especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental.Al ser cuestionados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ochmann evadió las preguntas con la frase "lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas". Derbez, por su parte, aprovechó la distracción para subir a una camioneta y retirarse del lugar sin emitir declaración alguna.