Britney Spears reaviva la polémica con su padre al recordar las restricciones de su tutela legal

La complicada relación entre Britney Spears y Jamie Spears volvió a tomar centro en el escenario después de que la cantante publicara un mensaje en Instagram donde recordó algunas de las restricciones que enfrentaba durante su tutela legal. La intérprete de Toxic aseguró haber perdido la libertad durante los 13 años que permaneció bajo una tutela legal que controló diferentes aspectos de su vida, incluyendo sus desplazamientos relacionados con el trabajo y las decisiones de sus padres.
La publicación de Britney Spears fue eliminada posteriormente, pero no antes de llamar la atención en redes sociales. La cantante recordó que muchos de sus desplazamientos estaban relacionados con el trabajo y las decisiones de sus padres, lo que sugiere una falta de control sobre su vida durante ese período.
Jamie Spears sufrió la amputación de su pierna derecha en 2023 después de enfrentar una grave infección bacteriana. La situación se complicó y los médicos recurrieron a la amputación por encima de la rodilla para contener la infección. Durante su recuperación, Jamie necesitó utilizar una silla de ruedas y un andador mientras se adaptaba a su nueva condición.
La tutela legal que comenzó en 2008 estuvo vigente durante buena parte del período en el que Britney Spears atravesó una crisis personal. Durante ese tiempo, Jamie tuvo un papel central en el manejo de las finanzas y otros aspectos de la vida de su hija. El movimiento #FreeBritney se impulsó entre los seguidores de la cantante para exigir que recuperara el control de su vida.
La reflexión polémica lanzada por Britney Spears sobre la amputación que sufrió su padre ha generado debate en redes sociales, con algunos usuarios cuestionando la relación entre la tutela legal y la salud de Jamie Spears.