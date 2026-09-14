Britney Spears reaviva la polémica con su padre al recordar las restricciones de su tutela legal

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La cantante sorprendió al recordar las restricciones que enfrentaba durante su tutela legal y lanzó una reflexión sobre la libertad perdida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 11:55 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 11:59 AM.