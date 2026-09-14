Cristian Castro interrumpe su concierto en Las Vegas ante un invitado inesperado

El ritmo de un espectáculo masivo se detiene abruptamente, rompiendo la coreografía esperada para dar paso a un gesto que trasciende el entretenimiento. En ese instante de silencio, la atención de miles de espectadores se concentra en un reconocimiento que transforma por completo la atmósfera del recinto.El cantante Cristian Castro interrumpió su presentación en Nevada para dirigir un homenaje al exportero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, quien se encontraba en las primeras filas. El artista expresó su admiración frente al público, agradeciendo al exdeportista por todo lo que entregó al país a lo largo de su trayectoria.La dedicatoria se materializó con la interpretación del tema "Nunca voy a olvidarte", generando una reacción inmediata en plataformas digitales. Ochoa, quien anunció su retiro definitivo tras disputar su sexta Copa del Mundo en 2026, ha enfocado sus esfuerzos en una plataforma digital para fomentar oportunidades educativas en la niñez mexicana.Horas después del evento, el exarquero calificó la velada como una noche mágica llena de nostalgia y agradeció el detalle del intérprete. El concierto forma parte de la gira Nada Sólo Éxitos Tour, que continuará su recorrido por diversas ciudades de Estados Unidos y México durante los próximos meses.