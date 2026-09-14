Cristian Castro interrumpe su concierto en Las Vegas ante un invitado inesperado

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Un momento de pausa en medio de un espectáculo masivo revela un gesto de reconocimiento que trasciende el escenario. La nostalgia se apodera del recinto ante una dedicatoria que conmueve a la audiencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 08:38 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 08:45 AM.