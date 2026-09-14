Fallece Bob Mackie, el diseñador que vistió a las figuras más icónicas de Hollywood

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Una mente creativa que desafió los límites de la censura televisiva y redefinió el glamour escénico deja un legado imborrable. Sus creaciones transformaron la manera en que el mundo percibe el espectáculo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 14/09/2026 11:40 AM.
En Espectáculos y editada el 14/09/2026 11:42 AM.